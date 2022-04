Die Corona-Inzidenzen in Berlin und Brandenburg verändern sich derzeit kaum auf noch hohem Niveau. In Berlin wurden in den vergangenen sieben Tagen 342 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen gemeldet. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch hervor. Am Vortag betrug der Wert 357. Bundesweit liegt die Wochen-Inzidenz für Neuinfektionen laut RKI bei rund 688.

4592 neue Corona-Infektionen wurden registriert. Die Gesamtzahl für Berlin lag damit bei 969.032. 16 neue Todesfälle kamen dazu. Damit wurden bislang 4443 Tote im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gezählt.

In Brandenburg lag die Wochen-Inzidenz nach den Zahlen vom Mittwoch bei 369 nach 364 am Vortag. 4681 neue Corona-Infektionen wurden verzeichnet, womit die registrierte Gesamtzahl bei 736.436 liegt. Mit sieben neuen Todesfällen starben inzwischen 5498 Menschen in Brandenburg im Zusammenhang mit Corona-Infektionen.