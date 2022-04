Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist wieder leicht gestiegen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) betrug der Sieben-Tage-Wert je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Freitag 563,7 nach 559,9 am Donnerstag und 611,7 am Mittwoch. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass die Daten nicht aktuell sind. Über das Osterwochenende hatten viele Gesundheitsämter keine Zahlen übermittelt; Fälle werden nachträglich gemeldet. Bundesweit lag die Inzidenz am Freitag bei 733,4.