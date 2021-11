Corona im Gefängnis: Das Boostern hat begonnen

Die Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus für Bedienstete und Insassen in den rheinland-pfälzischen Gefängnissen haben bereits begonnen. In den Justizvollzugsanstalten seien bisher sechs Menschen geboostert worden, vier Bedienstete und zwei Gefangene, sagte der Sprecher des Justizministeriums, Christoph Burmeister, in Mainz. Viele der insgesamt rund 2000 Bediensteten ließen sich die dritte Spritze gegen das Coroanvirus beim Arzt oder in einem der wiederbelebten Impfzentren geben.

Insgesamt wurden 7644 Spritzen gegen das Coronavirus hinter Mauern gesetzt. Darunter waren 3630 Erstimpfungen - für 1372 Gefangene und 2258 Beschäftigte. Dazu kamen 4008 Folgeimpfungen oder Einmalimpfungen mit Johnson & Johnson: 1851 davon für Inhaftierte und 2157 für die Arbeitnehmer in den Gefängnissen.