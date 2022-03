Corona-Infektionsdynamik in Niedersachsen leicht erhöht

Die Dynamik der Neuansteckungen mit dem Coronavirus hat sich in Niedersachsen leicht erhöht. Die Landesregierung gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 1111,7 an - nach 1096,7 am Vortag. Der allgemeine Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich binnen einer Woche mit dem Covid-19-Erreger infiziert haben. Seit Pandemie-Beginn vor rund zwei Jahren zählte das Robert Koch-Institut (RKI) 1.088.101 Corona-Infektionen im Bundesland.

Die niedersächsische Hospitalisierungsinzidenz lag am Donnerstag bei 10,4 - vor einer Woche waren es 10,1. Sie drückt die Zahl der Neuaufnahmen von Patientinnen und Patienten in Kliniken auf 100.000 Personen gerechnet innerhalb von einer Woche aus. Es können auch Menschen mit positivem Corona-Test darunter sein, die andere Erkrankungen haben. Die Auslastung der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten lag bei 5,7 Prozent - vor einer Woche waren es 5,2 Prozent.

In Niedersachsen kamen absolut betrachtet binnen eines Tages 20 111 Covid-19-Fälle hinzu, weitere 20 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die Gesamtzahl der Corona-Toten liegt nun bei 7519.

Die höchste Inzidenz hatte die Stadt Wolfsburg mit 1792,6, gefolgt von den Landkreisen Grafschaft Bentheim (1642,6) und Gifhorn (1499,2). Den niedrigsten Wert hatte der Landkreis Wesermarsch mit 540.

In Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI am Donnerstag bei 703,1 - vor einer Woche lag dieser Wert bei 765,6. Es wurden 1207 Neuinfektionen registriert.