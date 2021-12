Corona-Inzidenz gesunken: 2845 weitere Infektionen

In Hessen haben sich innerhalb eines Tages 2929 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche - blieb mit 271 im Vergleich zum Vortag (270,7) nahezu konstant, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts vom Samstag hervorgeht (Stand: 3.23 Uhr). Vier weitere Menschen starben an oder mit Covid-19. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Erkrankung seit Beginn der Pandemie auf 8205.

Die für das Vorgehen in der Corona-Pandemie wichtige Hospitalisierungsinzidenz lag am Freitag nach Angaben des hessischen Sozialministeriums bei 4,1. Eine Woche zuvor hatte die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Erkrankten in Krankenhäusern bezogen auf 100.000 Einwohner im Land 4,59 betragen.

Auf den Intensivstationen des Landes waren nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Samstag unverändert 285 Patienten mit Covid-19 in Behandlung - davon wurden 129 invasiv beatmet (Stand 09.05 Uhr). Laut Sozialministerium sind 61,4 Prozent der auf hessischen Intensivstationen behandelten Patienten mit Covid-19 nicht oder nicht vollständig gegen das Virus geimpft. Insgesamt sind laut Ministerium derzeit 67,8 Prozent der hessischen Bevölkerung vollständig gegen Sars-CoV-2 geimpft.

Die Intensivbetten-Belegung und die Hospitalisierungsinzidenz sind wichtige Indikatoren zur Beurteilung der aktuellen Corona-Lage. Überschreiten sie bestimmte Grenzwerte, gelten weitergehende Maßnahmen.