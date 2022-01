Corona-Inzidenz im Saarland in einer Woche stark gestiegen

Die Corona-Inzidenz im Saarland ist in der zurückliegenden Woche ebenso wie in ganz Deutschland stark gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen kletterte von 443,7 am 15. Januar auf 766,6 an diesem Samstag, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts hervorgeht (Stand 3.22 Uhr). Am Freitag waren es 701,5.

Die Corona-Inzidenz im Saarland ist in der zurückliegenden Woche ebenso wie in ganz Deutschland stark gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen kletterte von 443,7 am 15. Januar auf 766,6 an diesem Samstag, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts hervorgeht (Stand 3.22 Uhr). Am Freitag waren es 701,5.

Die Gesundheitsämter im Saarland meldeten 1396 neue Corona-Infektionen an einem Tag. Die Zahl der registrierten Todesfälle von Covid-19-Patienten stieg um einen auf 1314.

Auf den Intensivstationen der saarländischen Krankenhäuser wurden 28 erwachsene Covid-19-Patienten behandelt, wie aus Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Samstag hervorgeht. 14 von ihnen mussten beatmet werden.