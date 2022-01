Corona-Inzidenz im Saarland steigt auf 1173,5

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland am Montag auf 1173,5 gestiegen. Am Vortag hatte das Robert Koch-Institut (RKI) noch 1134 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche verzeichnet. Binnen eines Tages wurden 1144 neue Corona-Infektionen im Saarland registriert, teilte das RKI mit (Stand: 03.47 Uhr).

In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland am Montag auf 1173,5 gestiegen. Am Vortag hatte das Robert Koch-Institut (RKI) noch 1134 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche verzeichnet. Binnen eines Tages wurden 1144 neue Corona-Infektionen im Saarland registriert, teilte das RKI mit (Stand: 03.47 Uhr).

Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden demnach nicht gemeldet. Die Zahl der Toten blieb damit bei 1328. Seit Beginn der Pandemie gab es den Angaben zufolge 103.197 bestätigte Corona-Infektionen.

Auf den Intensivstationen der saarländischen Krankenhäuser lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) von Montag (Stand: 08.05 Uhr) 35 erwachsene Covid-19-Patienten - zehn von ihnen mussten beatmet wurden.