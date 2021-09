Corona-Inzidenz in Berlin weiter über Bundesdurchschnitt

In Berlin haben sich in den vergangenen sieben Tagen 66,0 von 100.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts von Mittwochmorgen hervor. Im Vergleich zur Vorwoche ist der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hauptstadt damit gesunken. Am vergangenen Mittwoch lag er noch bei 70,0. Nach wie vor liegt Berlin damit über dem Bundesdurchschnitt von 61,0.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist allerdings nur einer von mehreren Faktoren zur Bewertung der Pandemielage. Die Hospitalisierungsrate in Berlin liegt derzeit laut dem Lagebericht des Senats vom Mittwoch bei 1,3 Prozent und gilt damit als weiterhin unbedenklich. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner nach einer Infektion mit Corona innerhalb von einer Woche ins Krankenhaus eingewiesen wurden.

Die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten beträgt in Berlin 8,6 Prozent. Die Berliner Corona-Ampel Berlin steht damit nur bei den Hospitalisierungszahlen auf Grün und zweimal auf Gelb. Das Ampelsystem soll warnen, wenn sich die Corona-Situation kritisch entwickelt.

Dem RKI zufolge meldeten die Berliner Gesundheitsämter innerhalb eines Tages 656 neue Corona-Fälle, aber keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 haben sich damit 205.244 Berlinerinnen und Berliner nachweislich infiziert, davon starben 3625.