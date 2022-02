Corona-Inzidenz in Brandenburg sinkt leicht auf 1616

Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist leicht gesunken, liegt aber weiter auf dem zweithöchsten Wert in Deutschland. Sie betrug am Dienstag 1616,1, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Am Montag waren es noch rund 1656 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Nur Bayern meldete eine höhere Inzidenz von rund 1761. Der Bundesdurchschnitt lag bei 1306,8.

Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist leicht gesunken, liegt aber weiter auf dem zweithöchsten Wert in Deutschland. Sie betrug am Dienstag 1616,1, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Am Montag waren es noch rund 1656 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Nur Bayern meldete eine höhere Inzidenz von rund 1761. Der Bundesdurchschnitt lag bei 1306,8.

In den Landkreisen Barnim, Prignitz und Potsdam-Mittelmark lag nach Angaben des Gesundheitsministeriums die Sieben-Tage-Inzidenz über einem Wert von 2000. Bis auf Brandenburg an der Havel (977,2) lagen in allen anderen Kreisen und kreisfreien Städten die Ansteckungen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche über der 1000er Marke.

Der Anteil der belegten Intensivbetten mit Covid-19-Patienten nahm von 9,8 am Vortag auf 10,1 zu. Die Warnampel schaltete in diesem Bereich von Grün auf Gelb. Im gelben Bereich liegt auch die Zahl neuer Krankenhauspatienten mit Covid-19 je 100.000 Einwohner in einer Woche. Sie stieg von 4,31 am Montag auf 4,9, wie das Gesundheitsministerium weiter mitteilte.

5149 Corona-Neuinfektionen wurden in Brandenburg gemeldet. Rund 480.000 Covid-Fälle wurden seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren registriert. Zudem wurden 17 neue Todesfälle gemeldet. Seit Ausbruch der Pandemie starben 5151 Brandenburger mit oder an einer Covid-19-Infektion.