Corona-Inzidenz in Hamburg nähert sich Höchstwert

Die Corona-Inzidenz in Hamburg hat sich dem bisherigen Höchstwert angenähert. Wie die Gesundheitsbehörde am Samstag mitteilte, wurden 175,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche registriert - nach 160,8 am Vortag und 147 vor einer Woche. Die bislang höchste Sieben-Tage-Inzidenz wurde in Hamburg an Heiligabend vergangenes Jahr mit 179,6 gemeldet.

In Hamburg wurden am Samstag den Angaben zufolge 666 Neuinfektionen festgestellt. Das sind über 100 mehr als am Vortag und über 270 mehr als vor einer Woche. Der bislang höchste Wert der an einem Tag registrierten Neuinfektionen war am 5. Januar mit 697 gemeldet worden.

Seit Februar 2020 haben sich in Hamburg mindestens 104.563 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 94.400 davon gelten nach Schätzung des RKI als genesen.

Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Hamburg gestorben sind, blieb dem Institut zufolge bei 1844. In den Hamburger Kliniken wurden mit Stand Freitag 178 Covid-19-Patienten behandelt - 44 von ihnen lagen auf der Intensivstation.

75 Prozent der Menschen in Hamburg sind laut RKI Stand Samstag mindestens einmal geimpft. 73 Prozent haben einen vollständigen Impfschutz. Damit rangiert Hamburg im Ländervergleich beim Impftempo nach Bremen und dem Saarland weiterhin auf Platz drei.