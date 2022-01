Corona-Inzidenz in NRW steigt auf 361,5

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Montagmorgen für das bevölkerungsreichste Bundesland eine Sieben-Tage-Inzidenz von 361,5. Am Sonntag hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche noch bei 351,0 gelegen, tags zuvor bei 320,5. Innerhalb von 24 Stunden kamen in NRW 5127 neue Corona-Fälle hinzu. Fünf Menschen starben in diesem Zeitraum an oder mit Covid-19. Die Inzidenz in NRW ist damit nicht mehr weit vom bundesweiten Wert entfernt, den das RKI am Montag mit 375,7 angab.

Den höchsten Inzidenzwert meldeten die Gesundheitsämter für die Landeshauptstadt Düsseldorf mit 601,4, gefolgt von Wuppertal (593,0). Am besten war die Corona-Lage nach wie vor im Kreis Höxter mit 180,3.

Laut NRW-Landeszentrum für Gesundheit (LZG) lag die Hospitalisierungsrate aber mit 2,93 leicht unter dem Niveau der Vortage. Dieser Wert gibt die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an.