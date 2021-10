Corona-Inzidenz in NRW steigt leicht auf 52,1

Die Kennziffer für Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist wieder leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 52,1. Am Samstag hatte sie noch bei 50,4 gelegen. Damit liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche in NRW weiterhin unter dem bundesweiten Wert von 66,1.

Die Kennziffer für Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist wieder leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 52,1. Am Samstag hatte sie noch bei 50,4 gelegen. Damit liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche in NRW weiterhin unter dem bundesweiten Wert von 66,1.

Im bevölkerungsreichsten Bundesland kamen innerhalb von 24 Stunden 1455 neue Fälle hinzu, sechs Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die höchste Inzidenz verzeichnete weiterhin der Kreis Minden-Lübbecke mit 152,8 nach 149,5 am Samstag. Hagen lag dahinter bei 143,6. Einen größeren Anstieg im Vergleich zum Vortag (49,9,) verzeichnete die größte NRW-Stadt Köln mit nun 64,6. Mit 65,3 lag die Landeshauptstadt Düsseldorf sogar noch etwas darüber. Am niedrigsten war die Inzidenz im Landkreis Coesfeld (20,4).

Für die im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten lagen bis Sonntagmittag keine neuen Daten der NRW-Gesundheitszentrale vor. Mit Stand von Freitag wurden 910 Patienten in den Hospitälern behandel. Davon wurden 316 intensivmedizinisch betreut und 210 Patienten beatmet.