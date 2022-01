Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz hat den achten Tag in Folge einen Höchststand erreicht. Am Sonntag ermittelte das Landesuntersuchungsamt 666,4 Infektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche. Ein Tag zuvor waren es 634,7.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz hat den achten Tag in Folge einen Höchststand erreicht. Am Sonntag ermittelte das Landesuntersuchungsamt 666,4 Infektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche. Ein Tag zuvor waren es 634,7.

Die Gesundheitsämter des Landes erfassten 2126 Neuinfektionen binnen eines Tages (Stand 11.10 Uhr). Auch die in den vergangenen Wochen kaum veränderte Hospitalisierungsinzidenz steigt inzwischen weiter. Dieser Wert kletterte von 5,17 am Samstag auf 5,32 am Sonntag. Dies ist der höchste Wert seit der regelmäßigen Erfassung durch das Landesgesundheitsamt im September 2021. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle von Covid-19-Patienten blieb unverändert bei 4767.

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz wurden am Sonntag 78 Covid-19-Patienten behandelt, wie aus Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervorgeht (Stand 12.05 Uhr). 40 von ihnen mussten beatmet werden.