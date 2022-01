Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz weiter auf Höchststand

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz hat den siebten Tag in Folge einen Höchststand erreicht. Am Samstag ermittelte das Landesuntersuchungsamt 634,7 Infektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche. Am Freitag waren es 623,7.

Die Gesundheitsämter des Landes erfassten 2402 Neuinfektionen binnen eines Tages (Stand 11.10 Uhr). Aktuell ist den Angaben zufolge bei 56 145 Menschen in Rheinland-Pfalz eine Corona-Infektion nachgewiesen - so viele waren noch nie zur gleichen Zeit infiziert. Auf dem Höhepunkt der zweiten Welle Ende Dezember 2020 waren es maximal 20.460.

Auch die in den vergangenen Wochen kaum veränderte Hospitalisierungsinzidenz - die Krankenhausaufnahmen einer Woche je 100.000 Einwohner - liegt inzwischen deutlich höher. Dieser Wert stieg von 4,96 am Freitag auf 5,17 am Samstag. Dies ist der höchste Wert seit der regelmäßigen Erfassung durch das Landesgesundheitsamt im September 2021. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle von Covid-19-Patienten blieb unverändert bei 4767.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Samstag in der Landeshauptstadt Mainz mit 1090,6. Danach folgten die Stadt Kaiserslautern (1034,5), der Kreis Bad Kreuznach (955,5) und der Kreis Kaiserslautern (882,2). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 285,2 im Kreis Südliche Weinstraße.