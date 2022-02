Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz weiter leicht rückläufig

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist erneut leicht gesunken. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Dienstag 1058,7 Infektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Am Montag waren es 1065,4.

Die Gesundheitsämter registrierten am Dienstag 9642 Neuinfektionen an einem Tag (Stand 14.10 Uhr). Die Zahl der gleichzeitig mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen stieg auf den Höchststand von 146 946. Registriert wurden auch acht weitere Todesfälle von Covid-19-Patienten, insgesamt sind es nun 4887.

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg von 5,10 auf 5,27. Dieser Wert gibt die Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten in einer Woche je 100 000 Einwohner an.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Dienstag weiterhin in der Stadt Worms mit 1548,1. Danach folgten der Kreis Germersheim (1488,3), die Stadt Zweibrücken (1379,4) und der Westerwaldkreis (1350,4). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 470,3 im Kreis Südliche Weinstraße.