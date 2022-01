Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt leicht gesunken

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche ist in Sachsen-Anhalt leicht gesunken. Am Dienstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 268,6 nach 280,4 am Montag. Bundesweit erreichte die Inzidenz am Dienstag mit 553,2 erneut einen Höchstwert.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche ist in Sachsen-Anhalt leicht gesunken. Am Dienstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 268,6 nach 280,4 am Montag. Bundesweit erreichte die Inzidenz am Dienstag mit 553,2 erneut einen Höchstwert.

Die höchste Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt verzeichnet momentan mit 388,9 die Stadt Halle, gefolgt von der Landeshauptstadt Magdeburg (349,1). Die Landkreise Wittenberg (171,5) und Harz (194,8) haben die derzeit niedrigsten Werte im Land.

Binnen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter dem RKI landesweit 588 neue Infektionen und 9 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie in Sachsen-Anhalt nachweislich 239.822 Menschen mit dem Virus infiziert, 4480 starben.