Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt weiter gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Sachsen-Anhalt weiter angestiegen und lag am Mittwoch bei 147,0. Am Vortag hatte das Robert Koch-Institut (RKI) die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner noch mit 139,2 angegeben, am Montag lag die Zahl bei 121,7. Es wurden 687 neue Corona-Fälle gemeldet, sechs weitere Todesfälle wurden registriert.

Bundesweit sank die Inzidenz am Mittwoch auf 146,6 - nach 153,7 am Vortag. Wegen des Feiertags Allerheiligen in fünf Bundesländern wurden zuletzt womöglich weniger Infektionen gemeldet. In den Tagen davor war die Inzidenz stets merklich gestiegen - das aber mit etwa gleichbleibender, nicht zunehmender Dynamik. Weitere mögliche Gründe für die sinkenden Neuinfektionszahlen nannte das RKI zunächst nicht.

Negativ-Spitzenreiter unter den Regionen in Sachsen-Anhalt ist mit einem Wert von 418,4 weiter der Altmarkkreis Salzwedel. Der benachbarte Landkreis Börde weist dagegen mit 68,0 weiterhin die niedrigste Inzidenz aus.