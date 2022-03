Corona-Inzidenz in Sachsen sinkt auf 1171,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz an Corona-Neuinfektionen in Sachsen ist gesunken. Der Wert lag mit Stand vom Dienstag bei 1171,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Am Vortag war noch eine Inzidenz von 1262,7 gemeldet worden, am vergangenen Dienstag war es 1165,5. Bundesweit gibt es seit einiger Zeit den Trend einer sinkenden Inzidenz. Auch am Dienstag ging der deutschlandweite Wert leicht zurück - auf 1213,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen.

