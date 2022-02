Ein Corona-Schnelltest wird in einer Teststation aufbereitet. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Corona-Inzidenz in Thüringen fast wieder vierstellig

In Thüringen steigt die Corona-Inzidenz und ist somit fast wieder vierstellig. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstag mit 997,6 an (Vortag: 983,4). Thüringen hat nach den RKI-Daten aber weiterhin die zweitniedrigste Inzidenz aller Bundesländer nach Schleswig-Holstein (755,6). Bundesweit sank die Inzidenz von 1459,0 auf 1437,5.

Den höchsten Wert im Freistaat wies am Dienstag das Eichsfeld mit 1482,0 aus. Das ist nur noch knapp unter der Hotspot-Marke von 1500, bei deren Erreichen wieder zusätzliche Einschränkungen drohen, wenn auch weitere Parameter zur Belastung des Gesundheitssystems erreicht werden. Der Landkreis Greiz meldete dagegen mit 465,5 die bundesweit niedrigste Inzidenz.

Binnen 24 Stunden wurden in Thüringen 2163 Neuinfektionen registriert. Dazu kamen neun weitere Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie sind im Freistaat 6506 Corona-Patienten gestorben.