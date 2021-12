Corona-Inzidenz in Thüringen sinkt auf 836,6

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche ist in Thüringen weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 836,6 - am Vortag hatte der Wert bei 850,7 gelegen. Damit ist das Infektionsgeschehen in Thüringen weiterhin im bundesweiten Vergleich mit großem Abstand am höchsten. Deutschlandweit verzeichnete das RKI am Sonntag eine Corona-Inzidenz von 315,4 nach 321,8 am Vortag.

Binnen eines Tages registrierte das RKI im Freistaat 1940 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus, 9 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus. Seit Beginn der Pandemie sind somit insgesamt 5549 Menschen in dem Bundesland an oder mit dem Virus gestorben.

Der Landkreis mit der höchsten erfassten Corona-Inzidenz in Thüringen - wie auch in Deutschland - war auch am Sonntag Hildburghausen mit einem Wert von 1343,8. Auch der Ilm-Kreis, Saalefeld-Rudolstadt, Sonneberg, Schmalkalden-Meiningen und der Saale-Holzland-Kreis lagen über der 1000er-Marke. Die geringste Inzidenz wurde mit 443,4 fürs Eichsfeld verzeichnet. Ab Montag tritt in Thüringen eine neue an geltende Bundesbeschlüsse angepasste Corona-Verordnung in Kraft.