Corona-Inzidenz in Thüringen unter 200 gesunken

Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist erneut entgegen dem Bundestrend gesunken und liegt unter der Marke 200. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Montag mit 197,9 an - nach 201,7 am Vortag. Damit ist Thüringen derzeit mit Abstand das Bundesland mit der niedrigsten Inzidenz. Auch in den Nachbarländern Sachsen (248,5) und Sachsen-Anhalt (280,4) ist die Inzidenz zurzeit vergleichsweise niedrig. Bundesweit lag der Wert laut RKI am Montag bei 528,2.

Innerhalb des Freistaats verzeichnet das RKI für den Landkreis Greiz (94,1) die niedrigste Infektionsrate. Am höchsten ist sie in Jena (333,2).

Die Thüringer Gesundheitsämter meldeten dem RKI 228 Corona-Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Damit sind laut RKI-Angaben 303.522 Infektionen regististriert worden, 6255 Menschen starben.