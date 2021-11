Corona-Inzidenz mit 96,5 in NRW fast wie am Vortag

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche ist in Nordrhein-Westfalen nahezu stabil. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 96,5 und damit nur einen leichten Anstieg von 0,3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vortag (96,2), als wegen des Feiertags mutmaßlich weniger Fälle an die Gesundheitsämter gemeldet worden waren. Bundesweit liegt die Corona-Inzidenz am Donnerstag mit 154,5 weit über dem NRW-Wert.

Bis zum Feiertag (1. November) war der Inzidenzwert in NRW seit Mitte Oktober kontinuierlich angestiegen. Laut RKI gab es im bevölkerungsreichsten Bundesland 4542 neue Covid-19-Fälle binnen 24 Stunden. 26 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Spitzenreiter im Land ist weiterhin der Landkreis Minden-Lübbecke, wo die Inzidenz auf 209,2 (Vortag: 190,5) stieg. Nur Leverkusen (150,7) liegt noch über der 150er-Marke. Köln verzeichnet als größte NRW-Stadt eine Inzidenz von 134,0. Am niedrigsten war der Wert im Landkreis Coesfeld mit 36,7.

Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-Patienten steigt dagegen weiter. Laut NRW-Gesundheitsministerium wurden mit Stand vom Mittwoch 1435 erkrankte Menschen wegen Corona in den Hospitälern behandelt - über 100 mehr als noch am Dienstag. 393 Personen davon mussten intensivmedizinisch versorgt werden, 219 sogar beatmet.