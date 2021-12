Corona-Inzidenz sinkt in NRW

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 255,4. Am Dienstag waren es noch 267,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gewesen. Die Inzidenz lag nach wie vor deutlich unter dem für den Bund ausgewiesenen Wert von 353,0.

Innerhalb eines Tages wurden in NRW 7696 neue Fälle gemeldet. 61 Menschen starben laut RKI binnen eines Tages im Zusammenhang mit Covid-19.

Die mit 501,8 landesweit höchste Inzidenz wurde für den Kreis Lippe ausgewiesen. Es folgten Remscheid (388,3), Wuppertal (384,2) und der Kreis Herford (356,8). Am niedrigsten war die Inzidenz am Mittwoch in Mönchengladbach mit 112,1 und in Münster mit 122,0.