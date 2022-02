Corona-Inzidenz steigt in Sachsen-Anhalt weiter an

Die Corona-Inzidenz ist in Sachsen-Anhalt am Mittwoch erneut deutlich angestiegen. Die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner betrug nach Angaben des Robert Koch-Instituts 1260,3 nach 1229,4 am Dienstag. Bundesweit wurde am Mittwoch mit 1450,8 erneut ein Höchstwert erreicht.

Binnen eines Tages wurden in Sachsen-Anhalt 5619 neue Corona-Fälle verzeichnet. Acht weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Seit Beginn der Pandemie sind im Land damit 4641 Menschen mit oder an Corona verstorben.

Am höchsten lagen die Inzidenzen am Mittwoch im Jerichower Land (1572,7) und in Halle (1571,5). Einen Wert unter 1000 wiesen die Landkreise Wittenberg (777,1) Stendal (894,2) Anhalt-Bitterfeld (899,4) und Mansfeld-Südharz (955,9) sowie die Stadt Dessau-Roßlau mit 977,9 aus.