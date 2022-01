Corona-Inzidenz steigt weiter: Besonders bei Kindern

Ein Corona-Schnelltest wird in einer Teststation aufbereitet. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Die Sieben-Tage-Inzidenz der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist zum Wochenbeginn weiter gestiegen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Montag 471,6 gemeldete Infektionen binnen einer Woche je 100.000 Einwohnern - ein Plus von 5,4 im Vergleich zum Vortag und mehr als 50 im Vergleich zum Montag vor einer Woche.

Bundesweit hatte das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag die Inzidenz mit 528,2 angegeben - erneut ein Höchstwert. Besonders viele Neuinfektionen im Verhältnis zum Anteil an der Gesamtbevölkerung wurden im Nordosten laut Lagus bei den 5- bis 14-Jährigen registriert. Hier lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Lagus zuletzt bei über 1300.

Auch die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz - die Zahl der binnen einer Woche in Krankenhäusern aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohner - stieg im Vergleich zum Vortag wieder - um 0,7 auf 5,6. Trotz steigender Inzidenzen bei den Neuinfektionen waren zuletzt wegen der zuvor gesunkenen Zahl der Krankenhauseinweisungen die landesweit geltenden Corona-Regeln gelockert worden. Damit können unter Einhaltung bestimmter Auflagen etwa Kinos, Theater, Freizeitparks, Museen und Tierparks wieder öffnen. Dies gilt jedoch nicht in Landkreisen oder Städten, die - anders als das Land insgesamt - auf der gewichteten Stufenkarte des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) rot eingestuft sind.

Im Vergleich zum Vortag kamen laut Lagus 582 neue gemeldete Corona-Fälle hinzu - knapp 100 mehr als vor einer Woche. Nach Lagus-Angaben befanden sich am Montag 240 Covid-19-Patienten in Kliniken, 2 weniger als am Vortag. Ihre Zahl auf Intensivstationen lag unverändert bei 78. Es wurden 10 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet, womit sich die Gesamtzahl im Land auf 1582 erhöhte.

Laut RKI haben 72,9 Prozent der Bevölkerung im Nordosten mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Als vollständig geimpft gelten 71,3 Prozent. Eine Auffrischungsimpfung haben demnach 44,6 Prozent erhalten.