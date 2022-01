Corona-Inzidenz steigt weiter: Mehr Neuaufnahmen in Kliniken

Die Corona-Inzidenz ist in Hessen auch am Dienstag weiter gestiegen. Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen erreichte nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 676,7 nach 626,7 am Vortag. Binnen 24 Stunden seien 6969 Neuinfektionen und sechs weitere Todesfälle registriert worden. Landesweit gab es seit Beginn der Pandemie 556.833 registrierte Infektionen und 8678 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Die für die Pandemie-Einschätzung wichtige Hospitalisierungsinzidenz stieg nach Angaben des Sozialministeriums am Dienstag auf 3,16 nach 2,64 am Vortag; vor einer Woche hatte die Zahl bei 3,18 gelegen. Der Wert gibt an, wie viele Covid-19-Patienten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen neu in Kliniken aufgenommen wurden.

Die Lage auf den Intensivstationen ist einigermaßen stabil. Am Dienstag wurden auf den Intensivstationen hessischer Krankenhäuser laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 204 erwachsene Patienten mit einer bestätigten Covid-19-Infektion behandelt. 114 von ihnen mussten beatmet werden (Stand: 11.05 Uhr).

Am Dienstag galten 18 von 21 Landkreisen sowie alle fünf kreisfreien Städte als Hotspots. Wo die Inzidenz mehrere Tage in Folge über 350 liegt, gelten strengere Regeln. Die Stadt Frankfurt weist mit 1220 die höchste Zahl von gemeldeten Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen auf.