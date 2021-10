Corona-Inzidenz übersteigt Wert von 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hat erstmals in diesem Herbst die Marke von 100 in Mecklenburg-Vorpommern überstiegen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) registrierte am Sonntag 129 Nachweise von Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 76. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte 102,5 nach 71,8 am Sonntag vor einer Woche. Die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern des Landes stieg binnen einer Woche von 67 auf 80. Auf der Intensivstation lagen am Sonntag 19 Patienten - eine Woche zuvor waren es 21.

Am höchsten war die Corona-Inzidenz am Sonntag im Landkreis Vorpommern-Rügen mit 148,2. Den niedrigsten Wert wies dem Amt zufolge der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 71,3 aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz beschreibt die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Zwei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, so dass die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie nunmehr bei 1246 liegt.

Auf der Corona-Stufenkarte des Landes, in die mehrere Faktoren einfließen, sind weiterhin alle Regionen gelb eingefärbt. Das bedeutet «niedriges Infektionsgeschehen». Landesweit gelten erweiterte Testpflichten für Menschen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen sind.

Bei der Betrachtung der Hospitalisierungsinzidenz, des am stärksten gewichteten Faktors, liegen alle Regionen des Landes weiterhin im grünen Bereich. Sie gibt die Zahl der Menschen an, die je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit Covid-19 stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wurden. Landesweit wurde dieser Wert am Sonntag mit 2,7 angegeben und gilt damit weiter als niedrig.

Vollständig geimpft sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts im Nordosten 65 Prozent der Bevölkerung, mindestens einmal geimpft 67,1 Prozent.