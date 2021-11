Corona-Neuinfektionsrate steigt in NRW deutlich

Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen deutlich gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie am Dienstag bei 176,6. Am Tag zuvor hatte der Wert bei 167,0 gelegen. NRW lag damit allerdings weiterhin deutlich unter dem für das ganze Bundesgebiet berechneten Wert von 312,4.

Für NRW meldeten die Gesundheitsämter binnen eines Tages 4230 neue Covid-19-Fälle. Den Angaben zufolge kamen auch 52 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Virusinfektion hinzu. Die höchste sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz wurde für Leverkusen mit 268,4 gemeldet, gefolgt von den Kreisen Gütersloh (256,6) und Minden-Lübbecke (254,3). Am niedrigsten war der Wert mit 82,9 im Kreis Coesfeld.