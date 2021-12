Corona-Proteste in Thüringen erhalten nur wenig Zulauf

In mehreren Städten Thüringens hat es am Freitagabend wieder Proteste gegen Corona-Maßnahmen gegeben. Nach Angaben der Landeseinsatzzentrale blieb das Geschehen aber sehr überschaubar. Lediglich in Rudolstadt hätten sich etwa 100 Personen versammelt, in Blankenberg waren es etwa 20, in Königssee (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) 25 bis 30. Die Polizei löste die Versammlungen auf. Es sei allerdings alles gesittet abgelaufen, sagte ein Sprecher. Im Vergleich zu früheren Kundgebungen sei die Teilnahme entschieden zurückgegangen. Am Samstag rechnet die Polizei mit einer Demonstration in Greiz.

