Die AfD-Landtagsfraktion hat die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Greifswald gegen die Maskenpflicht in Mecklenburg-Vorpommern als Niederlage für Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bezeichnet. «Ein großer Erfolg! Die Corona-Hotspot-Regelung ist rechtswidrig. Eine weitere Schlappe für die Landesregierung und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig», sagte der Fraktionsvorsitzende Nikolaus Kramer am Freitag. Er sprach von einem «Verbotswahn» der Landesregierung.

Die AfD war Anfang April gegen die Hotspot-Regelung, die der Landtag am 24. März für das ganze Bundesland beschlossen hatte, vor das OVG gezogen. Am Freitag gaben die Richter dem einstweiligen

Rechtsschutzantrag in wichtigen Punkten statt. Es war demnach falsch, das gesamte Bundesland zum Hotspot zu erklären. Die Voraussetzungen dafür - sehr hohe Corona-Infektionszahlen und die drohende Überlastung der Krankenhauskapazitäten - hätten für jeden Landkreis und jede kreisfeie Stadt einzeln geprüft werden müssen, so die Richter. Das sei jedoch nicht erfolgt.