Corona und Quarantäne: Pause für «Tina» und «Blue Man Group»

Weil es beim Hamburger Operettenhaus und im Bluemax-Theater in Berlin zu viele coronabedingte Ausfälle gibt, sind das Musical «Tina» sowie die «Blue Man Group»-Shows für Februar abgesagt worden. «Es sind schlicht in allen Abteilungen zu viele Quarantäne- und Covid-Fälle», sagte ein Sprecher der Stage Entertainment GmbH am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Vorstellungen fallen vom 1. Februar bis zum 28. Februar in beiden Städten komplett aus. Von der Absage seien mehrere tausend Ticketinhaber betroffen. Stage will sie eigenen Angaben zufolge direkt kontaktieren und neue Aufführungstermine mit ihnen besprechen. Vom 1. März an soll der Spielbetrieb wie geplant weitergehen.

«Tina - das Tina Turner Musical» wird seit März 2019 in Hamburg mitten auf der Reeperbahn aufgeführt. Zur Premiere war Tina Turner selbst in der Hansestadt zu Gast. Die «Blue Man Group» ist seit fast 20 Jahren in der Hauptstadt ein Dauerbrenner. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.