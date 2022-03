Der Chef der Staatskanzlei in Schwerin, Patrick Dahlemann (SPD), hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. «Der Chef der Staatskanzlei wird seine Geschäfte von zuhause aus wahrnehmen. Wir wünschen ihm eine rasche und vollständige Genesung», erklärte Regierungssprecher Andreas Timm am Donnerstag in Schwerin. Den Angaben zufolge waren bereits am Mittwoch typische Symptome aufgetreten - ein PCR-Test habe die Vermutung bestätigt.

