In Cuxhaven hat ein 56-Jähriger mit einem Segelboot ein Kabelgerüst beschädigt und anschließend Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei mitteilte, transportierte der Mann das Boot mit aufgestelltem Mast auf einem Anhänger an einem Traktor. Der Mast habe sich in einem Kabel verfangen, das die Straße überspannte, sodass dieses abriss. Weil der 56-Jährige einfach weiterfuhr, erwartet ihn nun ein Strafverfahren.