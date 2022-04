Ein Fasan hat bei Dachau einen Auffahrunfall mit fünf Autos ausgelöst. Zwei Menschen mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Eine 46-Jährige hatte das Tier am Donnerstag beim Überqueren einer Straße in Karlsfeld gesehen und abrupt gebremst, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein 27-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in ihren Wagen. Drei weiteren Autofahrern erging es ebenso: Sie fuhren ineinander. Es entstand ein Schaden von 13.000 Euro, der Fasan blieb unverletzt.

