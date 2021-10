Dachstuhlbrand in Einfamilienhaus: 100.000 Euro Schaden

Ein Feuer im Dachstuhl eines Einfamilienhauses hat ersten Schätzungen zufolge einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache in dem Haus in Meckenheim (Landkreis Bad Dürkheim) ausgebrochen. Ein Zimmer brannte demnach komplett aus. Verletzt wurde niemand.

