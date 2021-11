Dachstuhlbrand in Hude: Bewohner retten sich zu Nachbarn

Der Dachstuhl eines Reihenhauses in Hude (Landkreis Oldenburg) hat am Sonntag in Flammen gestanden. Alle Menschen im Haus konnten das Gebäude umgehend verlassen und wurden von Nachbarn aufgenommen, wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Hude sagte. Die Ursache des Brandes und die Höhe des Schadens waren zunächst noch unklar. Die Einsatzkräfte waren den Angaben zufolge um kurz vor 18.00 Uhr alarmiert worden.

