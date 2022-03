Beim Löschen einer brennenden Gartenlaube in Lübben (Spreewald) haben die Einsatzkräfte einen toten Menschen gefunden. Dessen Identität und auch die Todesursache sei noch unbekannt, teilte der Lagedienst der Brandenburger Polizei in Potsdam am Mittwochmorgen mit. Das Feuer in der Laube in einer Kleingartenanlagen war aus zunächst ungeklärter Ursache am Dienstagabend kurz vor Mitternacht ausgebrochen.

