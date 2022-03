Für die Netzhoppers KW-Bestensee ist nach Angaben des Vereins derzeit völlig ungewiss, wo sie in der nächsten Saison ihre Heimspiele in der Volleyball-Bundesliga austragen können. «Wir werden einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung stellen, um weiter in der Landkost-Arena in Bestensee spielen zu können», sagt Britta Wersinger, die Assistentin der Geschäftsführung im Verein.

Für die Netzhoppers KW-Bestensee ist nach Angaben des Vereins derzeit völlig ungewiss, wo sie in der nächsten Saison ihre Heimspiele in der Volleyball-Bundesliga austragen können. «Wir werden einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung stellen, um weiter in der Landkost-Arena in Bestensee spielen zu können», sagt Britta Wersinger, die Assistentin der Geschäftsführung im Verein.

Der Haken an der Sache: Nach den Vorgaben des sogenannten Masterplans der Volleyball-Bundesliga (VBL), der auf eine Professionalisierung der Liga abzielt, ist der Bestandsschutz für die bisherige Heimspielstätte der Netzhoppers mit Beendigung der Saison 2021/22 abgelaufen. Die Netzhoppers müssten demnach in eine größere, modernere Halle umziehen. Diese sollte für mindestens 2500 Zuschauer und Zuschauerinnen zugelassen sein. In die Arena in Bestensee passen aber maximal nur 1000 Fans.

Gegen einen Ortswechsel führen die Netzhoppers ein stichhaltiges Argument ins Feld. «Wir erfüllen in Bestensee alle Bedingungen des Masterplans, nur nicht bei der Zuschauerkapazität. Aber in Zeiten von Corona haben wir ohnehin Probleme, unsere Halle mal ausverkauft zu bekommen», sagt Wersinger. Kürzlich lockten die Netzhoppers selbst zum Playoff-Viertelfinalspiel gegen die SWD powervolleys Düren (1:3) nur 276 Zuschauer an.

Der Verein zeigt sich gegenüber der VBL durchaus kompromissbereit. Wersinger: «Für die Highlight-Spiele im Verlauf einer Saison könnten wir immer noch in die MBS-Arena nach Potsdam ausweichen.» In der Heimspielstätte der Bundesliga-Frauen des SC Potsdam trugen die Netzhoppers bereits in der Vergangenheit vereinzelt Spiele aus, etwa das Pokal-Halbfinale gegen Düren (3:2) und das Berlin-Brandenburg-Derby gegen die BR Volleys (1:3).