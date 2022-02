Danewerk-Besucherzentrum öffnet am 1. März

Das neue Besucherzentrum des Danevirke Museums in Dannewerk bei Schleswig öffnet am Dienstag seine Türen. Dort erzählt eine komprimierte Danewerk-Ausstellung auf 85 Quadratmetern die 1500-jährige Geschichte der historischen dänischen Grenz- und Verteidigungsanlage, wie das Museum am Montag mitteilte. Zudem werden Führungen an der historischen Wallanlage angeboten.

Mit der Eröffnung des Besucherzentrums in der Hauptstraße gegenüber dem bisherigen Danevirke Museum ist den Angaben zufolge der erste Schritt hin zu einem neuen Museum getan. Im März und April werden das bestehende Museumsgebäude und der benachbarte Gasthof Rothenkrug zurückgebaut. Bevor das neue Museum aus Holz errichtet werden kann, wird es ab Mai auf dem freigelegten Baugrund eine große archäologische Untersuchung geben. Das neue Museum soll Ende 2024 fertiggestellt sein. Die Danewerk-Anlage gilt als größtes archäologisches Bodendenkmal Nordeuropas und ist seit 2018 gemeinsam mit Haithabu Unesco-Welterbe.