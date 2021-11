Dank Lara Prasnikar: Eintracht-Frauen siegen in Leverkusen

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt bleiben in der Bundesliga auf Tuchfühlung zu Tabellenführer VfL Wolfsburg. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis gewann am Sonntagabend bei Bayer Leverkusen mit 1:0 (1:0). Das Siegtor erzielte Lara Prasnikar in der 26. Minute. Die Eintracht liegt damit einen Zähler hinter Wolfsburg und punktgleich mit dem deutschen Meister FC Bayern München auf Rang drei.

