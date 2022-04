Wegen Missachtung einer roten Ampel sind am Ostermontag in Darmstadt drei Menschen beim Zusammenprall zweier Autos verletzt worden. Ein 42-Jähriger wurde in seinem Wagen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Die jeweils 63 Jahre alten Insassen des zweiten Fahrzeugs erlitten leichte Verletzungen. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 42-Jährige trotz der roten Ampel auf eine Kreuzung im Stadtteil Arheilgen gefahren. Die B3 war wegen des Unfalls zeitweise gesperrt.

Wegen Missachtung einer roten Ampel sind am Ostermontag in Darmstadt drei Menschen beim Zusammenprall zweier Autos verletzt worden. Ein 42-Jähriger wurde in seinem Wagen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Die jeweils 63 Jahre alten Insassen des zweiten Fahrzeugs erlitten leichte Verletzungen. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 42-Jährige trotz der roten Ampel auf eine Kreuzung im Stadtteil Arheilgen gefahren. Die B3 war wegen des Unfalls zeitweise gesperrt.