Spaziergänger haben in einem Bach bei Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) eine tote Frau gefunden. Polizei und Feuerwehr bargen die Leiche aus der Gersprenz. Wer die Tote ist und wie sie ins Wasser kam, war zunächst unklar. Wie eine Sprecherin der Polizei in Darmstadt am Donnerstag sagte, wurde eine gerichtsmedizinische Untersuchung angeordnet. Die Tote wurde am Mittwochabend in der Nähe der Konfurter Mühle im Stadtteil Sickenhofen entdeckt.

