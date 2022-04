Nach der missglückten Sprengung von einem Geldautomaten in einer Bank in Weiterstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sucht die Polizei nach den Tätern. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie in der Nacht auf Freitag zunächst wegen eines brennenden Fußabtreters vor der Bank von Anwohnern gerufen. Den Ermittlungen zufolge hatten die Täter versucht, den Geldautomaten durch Einleiten von Gas zu sprengen. Als dies misslang, seien sie ohne Beute geflüchtet. Am Gebäude entstand ein geschätzter Schaden von mehreren Tausend Euro.