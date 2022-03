Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Münster (Landkreis Darmstadt-Dieburg) tödlich verunglückt. Den Angaben der Polizei zufolge übersah ein 69-jähriger Autofahrer ihn am Samstag beim Abbiegen und stieß mit ihm zusammen. Der 62-Jährige war zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden, erlag dort aber seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei Samstagnacht mitteilte.

