Nach einer irrtümlichen Einlagerung einer Leiche nach einer Wohnungsräumung in Darmstadt prüft nun das zuständige Amtsgericht den Fall. «Wir prüfen dienstrechtliche Maßnahmen im weitesten Sinne», sagte ein Sprecher des Gerichtes in Darmstadt am Dienstag. Man müsse konkret klären, welche Möglichkeiten man habe, dass so etwas nicht passiere.