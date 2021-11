Darts-Profi Hopp gratuliert Schmutzler: «Massig Potenzial»

Der deutsche Darts-Profi Max Hopp hat seinem erst 16 Jahre jungen Landsmann Fabian Schmutzler zur erfolgreichen Qualifikation für die WM in London gratuliert. «Respekt!! Er ist 069er,Eintracht Fan und hat massig Potenzial! Glückwunsch Junge!!», schrieb Hopp am Sonntagabend bei Instagram. Schmutzler hatte zuvor sensationell über die Development Tour das Ticket für das Großevent im Alexandra Palace (15. Dezember bis 3. Januar) gelöst. «Darts Deutschland entwickelt sich prächtig in letzter Zeit», hob der «Maximiser», der selbst mit 16 bei der WM debütierte, hervor.

Hopp selbst ist diesmal noch nicht für das Turnier rund um den Jahreswechsel qualifiziert. Dafür neben Schmutzler auch Gabriel Clemens, Martin Schindler und Florian Hempel. Bislang hat noch nie ein deutscher Profi bei der WM das Viertelfinale erreicht.