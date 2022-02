Darts-Weltverband plant Premier-League-Finale in Berlin

Der Darts-Weltverband PDC plant seinen diesjährigen Finalabend der Premier League in Berlin. Dies erklärte ein Sprecher des Verbandes der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Eigentlich war der Spieltag in der deutschen Hauptstadt für 24. Februar und damit diese Woche geplant. Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie hatte die PDC eine Verschiebung auf den 13. Juni bekanntgegeben - dann sollen in der großen Arena die Halbfinals sowie das Endspiel des prestigeträchtigen Turniers ausgetragen werden.

Der Darts-Weltverband PDC plant seinen diesjährigen Finalabend der Premier League in Berlin. Dies erklärte ein Sprecher des Verbandes der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Eigentlich war der Spieltag in der deutschen Hauptstadt für 24. Februar und damit diese Woche geplant. Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie hatte die PDC eine Verschiebung auf den 13. Juni bekanntgegeben - dann sollen in der großen Arena die Halbfinals sowie das Endspiel des prestigeträchtigen Turniers ausgetragen werden.

Schon für 2021 war das Premier-League-Finale in Berlin geplant gewesen, fiel aber den Corona-Auswirkungen zum Opfer. Nach derzeitigem Stand würden im Juni innerhalb weniger Tage erst das Finale der Premier League und die Team-Weltmeisterschaft (Frankfurt am Main) in Deutschland stattfinden. In dieser Woche pausiert die Premier League. Nächsten Donnerstag geht es in Exeter in England weiter.