Das nächste Torfestival: TSV Havelse verliert 3:5

Der TSV Havelse hat in der 3. Fußball-Liga das nächste torreiche Spiel erlebt. Der Aufsteiger und Tabellenletzte verlor am Montagabend mit 3:5 (1:3) beim SC Verl. In den beiden vorangegangenen Spielen hatte es eine 0:6-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern und einen 4:3-Sieg bei Viktoria Berlin gegeben.

Diesmal brachte Tobias Fölster die Havelser schon in der zehnten Minute in Führung. Doch nur elf Minuten später stand es nach zwei Toren des Ex-Braunschweigers Leandro Putaro (12./21.) sowie einem Treffer von Lukas Petkov (15.) 3:1 für Verl. Leon Damer (50.) und erneut Fölster (65.) brachten die Niedersachsen in der zweiten Halbzeit noch zwei Mal wieder heran. Aber Oliver Schmitt (59.) und Julian Schwermann (71.) stellten den Zwei-Tore-Abstand für die Ostwestfalen jeweils schnell wieder her.

Insgesamt fielen in den neun Drittliga-Partien dieses 12. Spieltags 38 Tore. Für die Havelser geht es am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport) im Niedersachsen-Duell mit Eintracht Braunschweig weiter.