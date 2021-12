Debatte um weitere Corona-Regeln: Grüne für 3G bei Gericht

Etwa zwei Wochen bevor in Thüringen eine neue Corona-Verordnung in Kraft treten muss gibt es aus den Landtagsfraktionen Vorschläge zu geänderten oder neuen Regeln. Die Grüne-Fraktion beispielsweise werde auch für Gerichte eine 3G-Zugangsregelung vorschlagen, sagte die Grüne-Fraktionsvorsitzende Astrid Rothe-Beinlich am Mittwoch in Erfurt. Dort würden oft viele Menschen auf engstem Raum stundenlang in schlecht gelüfteten Räumen zubringen. Ungeimpfte Angeklagte, die einen Corona-Test verweigern, müssten verpflichtet werden, im Gerichtssaal mindestens eine Maske zu tragen, sagte Rothe-Beinlich.

Derzeit gilt für den Zugang zu Thüringer Gerichten in der Regel keine Zugangsbeschränkung, die vom Impfstatus einer Person abhängt. An den Eingängen der Gebäude wird meist lediglich die Temperatur von Besuchern gemessen. Die aktuelle Thüringer Corona-Verordnung gilt bis einschließlich 21. Dezember. Ende dieser Woche wird der erste schriftliche Entwurf für die Nachfolge-Verordnung erwartet.