Defekte Fernwärmeleitung in Kiel ist repariert

Einen Tag nach dem Bruch einer Fernwärmeleitung in Kiel haben Techniker den Schaden am Montag behoben. Nach letzten Schweißarbeiten solle die Leitung wieder befüllt werden, um die noch fehlenden, etwa 500 Wohnungen wieder mit Wärme versorgen zu können, sagte ein Sprecher der Stadtwerke.

Im Innenstadtbereich von Kiel war am Sonntagmorgen eine Hauptfernwärmeleitung gebrochen. Zunächst war es zu Problemen in verschiedenen Bereichen des Netzes gekommen. Am Mittag konnte der betroffene Bereich rund um die Holtenauer Straße isoliert werden, um die übrigen Gebiete wieder zuverlässig mit Wärme versorgen zu können, hieß es.

Durch das ausgetretene Fernwärmewasser hatte sich angrenzendes Gewässer grün eingefärbt, darunter der Kleine Kiel. Der Farbstoff ist nach Angaben der Stadtwerke für Umwelt und Gesundheit unbedenklich. Er wird dem Fernwärmewasser beigemischt, um Leckagen schneller orten zu können.